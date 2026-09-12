McDonald’s відкрив перший ресторан у Буковелі

У Буковелі запрацював перший McDonald’s. Новий ресторан у селі Поляниця може одночасно прийняти близько 280 відвідувачів, а «МакДрайв» працюватиме з п’ятої ранку. Про відкриття повідомила пресслужба McDonald’s.

Площа нового закладу становить майже 477 м². Усередині та на терасі облаштували близько 280 посадкових місць. Зала працюватиме щодня з 07:00 до 23:00, а «МакДрайв» – з 05:00 до 23:30.

Новий McDonald’s у Буковелі / Фото пресслужби McDonald’s

Відвідувачі можуть оформити замовлення через термінали самообслуговування, «МакДрайв» або функцію «Мобільне замовлення» у застосунку McDonald’s.

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Під час повітряної тривоги ресторан припинятиме роботу. Працівники та відвідувачі мають перейти до найближчого укриття. У компанії уточнили, що оплачують працівникам увесь час зміни, зокрема період перебування в укритті.

Новий McDonald’s у Буковелі / Фото пресслужби McDonald’s

Будівництво McDonald’s у Поляниці розпочалося в листопаді 2025 року. Замовником робіт було ТОВ «Буковель», яке розвиває однойменний курорт. Бенефіціарами компанії є син та колишня дружина бізнесмена Ігоря Палиці – Захар і Оксана Палиці.

Після початку повномасштабного російського вторгнення McDonald’s відкрив в Україні 43 нові ресторани. Заклад у Буковелі став десятим, який мережа запустила у 2026 році.

Наразі ресторани McDonald’s припиняють роботу під час будь-якої повітряної тривоги, зокрема нового «жовтого» рівня. Компанія розглядає можливість змінити правила, однак остаточного рішення ще не ухвалила. Крім того, нещодавно компанія повідомила, що скорочує меню через тривалі та часті тривоги. Асортимент відрізняється залежно від ресторану, його обіцяють відновити після стабілізації постачання.

Компанія «МакДональдз Юкрейн ЛТД», яка розвиває мережу в Україні, належить британській MCD Europe Limited. У 2025 році її виторг зріс на 26,6% – до 21,3 млрд грн.

До слова, у 2023 році компанія відкрила заклад у Яремчі на Івано-Франківщині, він став першим рестораном мережі в гірському курортному місті та другим в області.