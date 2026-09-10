McDonald’s попередив про можливу відсутність деяких позицій меню

Частина ресторанів McDonald’s в Україні тимчасово перейшла на скорочене меню. Асортимент може відрізнятися залежно від закладу. Про це у четвер, 10 вересня, повідомила пресслужба McDonald’s в Україні.

«Щоб зберегти стабільну наявність найпопулярніших страв, частина ресторанів тимчасово переходить на скорочене меню», – йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що через часті та тривалі повітряні тривоги виникають затримки з постачанням продукції до ресторанів. Скорочення меню має допомогти зберегти у стабільній наявності найпопулярніші страви.

Які саме позиції тимчасово прибрали, у McDonald’s не уточнили. Натомість там зазначили, що перевірити актуальне меню конкретного ресторану можна у застосунку мережі, на терміналах самообслуговування або в сервісах доставки.

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У компанії також повідомили, що повертатимуть страви до меню поступово, щойно зможуть відновити стабільне постачання.

Раніше у McDonald’s повідомляли, що окремі позиції можуть бути тимчасово недоступними через затримки в роботі логістики. Водночас компанія не пов’язувала перебої з пошкодженням конкретних складів чи розподільчих центрів.