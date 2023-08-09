Ресторан у Яремчі буде другим в області

У туристичному місті Яремче на Івано-Франківщині відкриють McDonald’s. Ресторан мережі швидкого харчування зводять на місці довгобуду на вул. Свободи в центрі міста, поруч із будинком побуту і залізничним вокзалом.

Як зазначено у паспорті будівництва, заклад буде одноповерховим, площею 463 м2. Забудовник – ТОВ «Буковель».

Паспорт об'єкта будівництва McDonald's у Яремчі. Фото ZAXID.NET

Як інформує місцевий сайт Ратуша, міськрада вже видала забудовнику дозвіл на встановлення рекламного пілона висотою 12 метрів та використання гостьового майданчика для паркування площею 828 м2. Орієнтовна кількість місць для паркування – 12.

Будівельні роботи на завершальному етапі. Однак у прес-службі компанії поки не готові повідомити ZAXID.NET, коли відкриють новий ресторан.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області єдиний заклад мережі McDonald’s працює в обласному центрі. Його відкрили у квітні 2021 року, але після початку повномасштабної війни, як всюди в Україні, він не працював. З листопада 2022 року івано-франківський McDonald’s відновив роботу.