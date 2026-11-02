Омбудсмен заявив, що Україна та РФ не називатимуть кількість людей, евакуйованих з Олешок

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна та Росія не розголошуватимуть кількість людей, евакуйованих з Олешок. Про це він повідомив під час пресконференції у понеділок, 2 листопада, передає hromadske.

За словами Дмитра Лубінця, нерозголошення кількості евакуйованих з Олешок – спільне рішення України та Росії. Також сторони утримаються від розголошення кількості людей, які вирішили залишитися в місті. За словами омбудсмена, приховати ці дані вирішили для того, щоб «це не перетворилося на “хто до кого більше виїхав”».

Водночас Дмитро Лубінець зазначив, що «неукраїнські» журналісти називали кількість евакуйованих з Олешок, і додав, що українці можуть зробити висновки з тієї публікації.

«Ви бачили те інформаційне повідомлення від журналістів – неукраїнських – я думаю, що ви можете робити висновки самостійно, без оприлюднення якихось офіційних цифр», – сказав Дмитро Лубінець.

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Ймовірно, Дмитро Лубінець мав на увазі допис російського пропагандиста Владіміра Романова, який 30 жовтня написав у своєму телеграм-каналі, що на підконтрольну уряду України територію виїхали 17 автобусів із жителями Олешок, тоді як до Росії – чотири. Однак згодом Романов відредагував допис, видаливши інформацію про кількість автобусів.

«По телебаченню (російському, – ред.), швидше за все, покажуть більше наших (російських, – ред.) автобусів, але в них будуть “наглухо” зашторені вікна», – іронізував Владімір Романов.

Допис російського пропагандиста Володимира Романова до редагування

Нагадаємо, гуманітарна місія в Олешках завершилася 31 жовтня. Тоді президент Володимир Зеленський та омбудсмен Дмитро Лубінець повідомили, що жителі Олешок уже прибули на неокуповану територію України. Евакуацію людей та доставлення продуктів і медикаментів до Олешок і прилеглих сіл здійснювали обидві сторони – українська й російська. Також до міста прибула делегація США, оскільки місія відбулася під патронатом Меланії Трамп.

О 22:59 у неділю, 1 листопада, завершився режим тиші, оголошений на Херсонщині для проведення гуманітарної операції. Росія вже заявила, що не розглядає можливості проведення подібних місій в інших населених пунктах, які також можуть опинитися на межі гуманітарної катастрофи.

Додамо, що Меланія Трамп повідомляла про евакуацію з Олешок близько 800 людей, однак перша леді США не уточнила, скільки людей вирішили виїхати на неокуповану територію України, а скільки вирушили до Росії.