Ціни на зерно зросли на 7%

Подорожчання дизельного пального щонайменше на 7–8% збільшило виробничі витрати українських аграріїв на вирощування зернових та олійних культур. Водночас фактичний вплив на кінцеву собівартість продукції може бути ще більшим через зростання вартості перевезень та експлуатації сільськогосподарської техніки. Про це пише «АПК-Інформ» із посиланням на асоціацію «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

За словами керівника аналітичного відділу УКАБ Максима Гопки, пальне становить близько 10% загальних виробничих витрат аграріїв. Точна частка залежить від культури, технології вирощування та кількості робіт, необхідних для її виробництва.

Станом на середину жовтня роздрібна ціна дизельного пального в Україні з початку 2026 року зросла приблизно на 72% – із 58 до 100 грн за літр. Водночас закупівельна вартість дизеля для аграріїв може відрізнятися від цін на АЗС залежно від обсягів замовлення та умов постачання.

У середньому кожне подорожчання дизельного пального на 10% збільшує загальні виробничі витрати аграріїв приблизно на 1%. Відповідно, нинішнє зростання цін на пальне вже додало щонайменше 7–8% до собівартості вирощування зернових та олійних культур. Однак це не всі витрати, які несуть агропідприємства. Дорожче дизельне пальне також збільшує вартість перевезення врожаю до місць зберігання та обслуговування сільськогосподарської техніки. Відтак загальний вплив на кінцеву собівартість продукції може бути суттєвішим.

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Попри зростання витрат, суттєвого впливу на вибір культур під час посівної кампанії експерт не очікує. Аграрії насамперед оцінюють потенційну рентабельність вирощування, яка залежить від урожайності, виробничих витрат і цін, за якими вдасться продати продукцію.

Водночас наслідки подорожчання пального можуть бути відчутнішими у 2027 році. За словами Гопки, наступного року аграрії вже формуватимуть виробничі бюджети з урахуванням вищої вартості ресурсів. Крім пального, на аграрний бізнес тиснуть подорожчання інших матеріалів і ресурсів, логістичні обмеження та нестабільність ринку.

«Витрати підприємств зростають, тоді як можливості збільшувати доходи залишаються обмеженими. Саме це впливатиме на вибір культур для вирощування та інвестиційні рішення аграріїв у новому сезоні», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, у вересні в Україні помітно подорожчали всі види пального. Найбільше зросли ціни на преміальні нафтопродукти. Зокрема, вартість преміального дизеля Diesel Nano Extro на АЗС SOCAR досягла 100 грн за літр.

За даними Міністерства аграрної політики, у вересні Україна експортувала 2,4 млн тонн агропродукції – лише 46% від потенційного обсягу. У жовтні ситуація суттєво не змінилася: за перші 27 днів місяця вдалося вивезти 47% від необхідного обсягу. Альтернативні маршрути через Дунай, залізницю та автомобільні шляхи не мають достатньої пропускної спроможності, щоб повністю компенсувати втрату морської логістики. 22 жовтня уряд надав пріоритет перевезенням олії та пального залізницею, у портах і на кордоні. Водночас механізм лише почав працювати, тож його ефект можна буде оцінити лише згодом.