Якщо вчасно подати заяву, субсидію призначать з початку опалювального періоду

Більшості отримувачів субсидій Пенсійний фонд переглянув нарахування у зв’язку з початком опалювального сезону. Проте деяким громадянам потрібно написати нові заяви та зробити це вчасно. Про кого йдеться, читайте на сайті ZAXID.NET.

Кому потрібно писати нову заяву на субсидію

Нову заяву у ПФУ потрібно написати:

тим, хто оформляє субсидію вперше;

кому відмовили у призначенні субсидії на неопалювальний сезон; Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

у кого змінився склад домогосподарства або соціальний статус його членів;

у кого виникли інші обставини, що впливають на право на отримання субсидії.

Коли подавати заяву на субсидію

Щоб отримувати субсидію на опалювальний період з урахуванням жовтня, то встигнути подати заяву в Пенсійний фонд потрібно до 30 листопада. В такому випадку субсидію нарахують з початку опалювального сезону, але не раніше моменту, коли з’явилося право на неї.

Якщо звернутися пізніше – після 30 листопада, виплати призначать із місяця подання документів.

Як подати документи на субсидію

Подати заяву на субсидію та необхідні документи до Пенсійного фонду України можна кількома способами:

особисто в сервісному центрі ПФУ;

поштою;

онлайн через електронні сервіси Пенсійного фонду;

через уповноважених посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Які доходи враховуються для призначення субсидії

Один з основних критеріїв для призначення субсидії – це доходи домогосподарства. Для призначення субсидії на опалювальний період ПФУ враховує доходи за перший і другий квартал 2026 року, а для пенсіонерів – пенсію в розмірі, нарахованому за серпень 2026 року.

Важливо також, що отримувачі субсидії зобов’язані повідомляти Пенсійний фонд про зміни у складі домогосподарства, доходах або про інші обставини, що можуть вплинути на право на субсидію, впродовж 30 днів від настання таких змін.