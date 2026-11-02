Колишній генеральний прокурор нині мешкає у Відні

Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко не виїжджав за кордон службовим автомобілем, а перед відрядженням до Парижа відмовився від державної охорони. Про це свідчать результати внутрішнього розслідування Офісу генпрокурора, повідомили hromadske та «РБК-Україна» 2 листопада.

Виконувач обов’язків генпрокурора Антон Ковальський розповів журналістам, що в неділю, 13 вересня, перед виїздом з України Кравченко письмово повідомив Управління державної охорони про відмову від особистої охорони.

Також комісія внутрішнього розслідування встановила, що Кравченко безпідставно скористався запрошенням на Генасамблею ПАРЄ, яке надійшло на ім’я його заступника Віктора Логачова, хоча той відмовився від поїздки.

Крім того, наказ про п’ятиденне відрядження Кравченка не друкували працівники міжнародного департаменту. За словами Ковальського, імовірно, Руслан Кравченко самостійно підготував документ і засвідчив його гербовою печаткою, яку залишив у себе після зустрічі з начальницею відповідного управління в п’ятницю.

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«Велика вірогідність – 99%, що Руслан Андрійович друкував його (наказ про відрядження – ред.) сам», — зазначив посадовець.

Ексгенпрокурора Руслана Кравченка офіційно визнали винним у використанні службового становища в особистих цілях.

Нагадаємо, про виїзд Руслана Кравченка з України стало відомо 14 вересня. Ексгенпрокурор перетнув кордон на таксі преміумкласу львівської фірми. За день до цього, 13 вересня, Україну залишила дружина колишнього генпрокурора Олександра Кравченко.

15 вересня Верховна Рада звільнила Кравченка з посади генерального прокурора, а президент підписав відповідний указ.

Після завершення відрядження 21 вересня Кравченко не з’явився на робочому місці й надіслав заяву про звільнення. Того ж дня виконувач обовʼязків генпрокурора Антон Ковальський підписав заяву Кравченка на звільнення. 22 вересня Ковальський призначив службове розслідування щодо відрядження Руслана Кравченка, яке він сам собі оформив. До початку службового розслідування з Кравченком провели розрахунок, зокрема виплатили компенсацію за невикористану відпустку.

Згодом «Українська правда» зʼясувала, що колишній генеральний прокурор разом із дружиною зареєстрували місце проживання у Відні. Однак Кравченки вказали адресу офісу австрійської фірми, а не житлового приміщення.

28 жовтня Руслан Кравченко звинуватив НАБУ, САП та Офіс президента у причетності до підготовки насильницьких дій проти нього. За його словами, до Австрії нібито направили групу осіб, яка мала вчинити щодо нього насильницькі дії. У НАБУ та САП спростували звинувачення колишнього генпрокурора. Там заявили, що сприймають його слова як спробу забезпечити собі захист у країні перебування.