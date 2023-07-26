Одну з ракет збили над Дніпропетровською областю

Ввечері середи, 26 липня, Росія атакувала Україну керованими крилатими ракетами, спрямованими на Хмельницьку область. Силам ППО України вдалося знищити всі 36 ракет, повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

Повітряні сили ліквідували в небі над Україною 36 керованих крилатих ракет, які випустили приблизно о 17:00 з 12 російських винищувачів Ту-95мс з району Каспійського моря. Ракети постійно змінювали напрямки, а згодом атакували Хмельниччину, повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат.

«Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей: 3 крилаті ракети "Калібр" та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555», – повідомив Микола Олещук.

ППО збила всі крилаті ракети над Україною

На Дніпропетровщині, за даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, ППО збила ворожу ракету, яка спричинила пожежу. Внаслідок падіння люди не постраждали, повідомив Сергій Лисак.

Водночас Юрій Ігнат повідомив, що Росія вдарила по Хмельниччині чотирма балістичними ракетами Х-47 «Кинджал» з літаків МіГ-31К. «Крім того, близько 19.00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області», – повідомили у прес-службі Повітряних Сил.

Також ракети помітили у Львівській та Тернопільській областях. За словами Юрія Ігната, над Львівщиною керовані ракети розвернулися на 180° та були спрямовані у бік Старокостянтинова, що на Хмельниччині.

«Противник застосовує різні типи озброєння. Основне – це ракети, які були пущені з Каспію, спершу залетіли з південного сходу з окупованих територій, далі прямували на Харківщину, потім змінили курс до Дніпра, із Дніпра – Кропивницький, Кіровоградщина і далі рухались у напрямку перехресть Вінницької, Миколаївської, Одеської областей і у напрямку Тернопільщини, Львівщини. У Львівській області розвернулись назад, тобто на 180 градусів і зрештою були спрямовані у Хмельницьку область у район Старокостянтинова», – зазначив Ігнат.

Ракети «Кинджал» на Хмельниччині також вдалося збити, повідомили у прес-службі Хмельницької ОВА. Уламки ракет впали у Хмельницькому районі та на території одного з будинків Старокостянтинівської громади. Там уламками було пошкоджено автомобіль, постраждалих немає.