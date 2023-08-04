На саміті в Саудівській Аравії країнам запропонують розділити співорганізацію та співлідерство за тим чи іншим пунктом «формули миру» президента Володимира Зеленського, повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

«Якщо Китай говорить про ядерну безпеку, то він може бути співлідером у пункті №1 про ядерну безпеку. А якщо Бразилія переймається екологічними питаннями, вона спокійно може бути співлідером, співорганізатором у пункті №8 [негайний захист природи]. І це нормальна практика. Ми розуміємо різність позицій кожної країни», – сказав заступник голови ОП в інтерв’ю «Радіо Свобода».

За його словами, жоден із 40 лідерів, які планують взяти участь у саміті, не висловив заперечень щодо необхідності української «формули миру».

«Зараз усе менше й менше лунає так званих альтернативних пропозицій, думок щодо миру. Тому що українська сторона, продовжуючи роботу над цією "формулою миру", враховує раціональні побажання наших партнерів», – додав Жовква.

Нагадаємо, 5 і 6 серпня в Саудівській Аравії пройдуть дводенні мирні перемовини щодо України. Запрошення отримали представники 30 держав, серед них Китай, Бразилія та Індія. Перемовини покликані переконати країни Південної Америки, Африки та Південно-Східної Азії підтримати мирний план України, який передбачає припинення війни шляхом повернення українських територій, які тимчасово окупувала Росія.

Як пояснили у Держдепі США, зараз йдеться не про прининення війни, а про глобальне розуміння миру. «Люди не мають розглядати зустріч у Джидді як форум, де будуть досягнуті чіткі та відчутні результати. Насправді йдеться про продовження розмови про те, як може виглядати ця формула миру», – сказав координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв’ю «Голосу Америки».

Президент України Володимир Зеленський представив формулу миру на саміті лідерів країн G20 у листопаді минулого року. Вона містить десять пунктів: