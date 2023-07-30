Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що у Саудівській Аравії відбудуться перемовини щодо миру в Україні. Про це він заявив у неділю, 30 липня. Раніше американське видання The Wall Street Journal повідомляло, переговори відбудуться 5 і 6 серпня в Джидді. Туди прибудуть високопоставлені чиновники з 30 країн.

«Наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії», – сказав Єрмак.

За його словами, кожен пункт формули миру президента Володимира Зеленського сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу майже на щотижневій основі. Він розповів, що для реалізації формули українська сторона використовує трифазну структуру.

Перша фаза – це зустрічі з послами, акредитованими в Україні, які присвячені докладному розгляду кожного з пунктів формули.

Друга фаза – Україна ініціює зустрічі радників із національної безпеки з метою пошуку оптимальних формулювань і механізмів імплементації українського мирного плану. «Першу таку зустріч ми організували в партнерстві з данськими колегами. Вона відбулася в Копенгагені в червні. Наступна зустріч відбудеться незабаром. Її прийматиме саудівське місто. Ми дякуємо обом королівствам за лідерство й рішучу підтримку українських ініціатив», – сказав Єрмак.

Третім етапом узгодження формули мир стане установчий глобальний саміт на рівні лідерів держав, який міг би відбутися до кінця року.

За інформацією WSJ, така зустріч відбувається на тлі зростання боротьби між Кремлем і західними прихильниками України за підтримку великих країн, що розвиваються, багато з яких займають нейтральну позицію щодо війни в Україні. Зокрема, на саміті будуть присутні представники Індії та Бразилії.

Україна і західні офіційні особи сподіваються, що результатом цих перемовин стане мирний саміт наприкінці року. Очікується, що на саміті буде підписано документ із загальними принципами розв'язання війни в Україні, які потім дадуть старт майбутнім мирним переговорам із Росією. Представників Росії на цих перемовинах не буде.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше стало відомо, що Туреччина й Саудівська Аравія таємно обговорюють повернення депортованих українських дітей.