Імовірно, повернення депортованих дітей країни обговорили під час саміту G20 у Копенгагені

Туреччина спільно із Саудівською Аравією намагаються домовитися про репатріацію українських дітей, яких незаконно вивезли на територію Росії. Країни в ролі посередників намагаються досягти повернення дітей дипломатичним шляхом, повідомило у вівторок, 18 липня, видання Financial Times із посиланням причетних до перемовин осіб.

За даними журналістів, офіційні особи Туреччини та Саудівської Аравії, які перебувають у Києві та Москві, складають списки тисяч депортованих до Росії дітей, яких хочуть повернути до України в межах «посередницького процесу». Співрозмовники FT заявили, що питання щодо репатріації цивільних та дітей є дуже чутливим, тому Україні потрібен незалежний посередник.

«Надзвичайно чутливі переговори, які тривають вже кілька місяців, вказують на те, що треті сторони все ще шукають шляхи досягнення компромісів між Україною та Росією в надії, що вони можуть стати каналами для потенційних мирних переговорів, спрямованих на припинення війни», – заявило видання.

Двоє співрозмовників FT повідомили про те, що дискусії щодо репатріації українських дітей тривають за участі російського олігарха Романа Абрамовіча. Зазначимо, раніше Абрамовіч також був залучений до перемовин між Україною та Росією.

За словами омбудсменки з прав дитини Дар'ї Герасимчук, прямої комунікації з Москвою щодо цього немає. «Жодних переговорів у цьому напрямку не може бути, тому що це не питання обміну військовополоненими, це цивільні особи, це діти», – заявила вона.

Саудівська Аравія порушила питання репатріації дітей у червні, на зустрічі з посадовцями кількох країн G20 у Копенгагені, заявило видання із посиланням на неназваного дипломата. За словами чиновника, пропозиція Саудівської Аравії отримала схвалення Заходу.

Зазначимо, за даними української влади, Росія з початку повномасштабного вторгнення незаконно вивезла 19, 5 тис. українських дітей. Проте 4 липня 2023 року голова верхньої палати російського парламенту Грігорій Карасін заявив, що Росія викрала 700 тис. дітей, прикриваючись нібито їхнім порятунком. За який період наведені цифри, невідомо.