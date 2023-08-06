Вночі в неділю, 6 серпня, Хмельницька область зазнала двох атак з боку Росії. Воєнні злочинці випустили по території області і, зокрема, міста Старокостянтинів дрони-камікадзе Shahed 136/131, а також крилаті ракети морського базування «Калібр» і Х-101/555 з літаків стратегічної авіації. Ця хвиля атак відбулася за кілька годин після суботнього вечірнього масованого ракетного удару, який також зосереджувався на Старокостянтинові.

Про першу серію нічних вибухів Хмельницька ОВА повідомила в 01:26. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух дронів-камікадзе Shahed у напрямку Старокостянтинова. Водночас за кілька хвилин до цього «Суспільне» повідомило про те, що вибух було чутно у Хмельницькому.

Про наступну серію вибухів ОВА повідомила о 04:08 і додала, що в області працює ППО. В той самий час Повітряні сили повідомляли про рух крилатих ракет у напрямку Хмельниччини. Вибухи лунали також після 04:30.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін згодом підтвердив вибухи у Старокостянтинівській та Хмельницькій громадах. За його словами, більшість ракет були збиті силами ППО. Дякуємо їм за якісну роботу. У Старокостянтинівській громаді вибуховою хвилею пошкоджено покрівлю, двері та вікна в кількох приватних житлових будинках, вибито вікна в одному з комунальних закладів культури, в приміщенні автовокзалу та в комерційному приміщенні.

Крім того, внаслідок ворожої атаки виникла пожежа складу відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. На місці події працювали 16 рятувальників на трьох одиницях пожежно-рятувальної техніки. Займання складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху, травми отримав працівник об’єкта.

Також чиновник додав, що на території Хмельницької громади працювала ППО, однак подробиці відсутні.

Вранці Повітряні сили повідомили, що внаслідок вечірньої та нічної атак ППО збила 30 крилатих ракет і 27 ударних дронів Shahed.

«У першій хвилі атаки увечері 5-го серпня ворог застосував 14 крилатих ракет морського базування «Калібр» та три аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал». 12 із 14 «Калібрів» було знищено протиповітряною обороною. Щодо «Кинджалів» інформацію не оприлюднюємо», – наголошується в повідомленні.

Далі, у ніч на 6 серпня, росіяни продовжили атакувати ударними дронами Shahed-136/131 з південно-східного напрямку, крилатими ракетами «Калібр» – з акваторії Чорного моря та крилатими ракетами Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС з району Каспію.

«Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено усі 27 ударних БпЛА Shahed-136/131, 5 із 6 ракет «Калібр» (друга хвиля) та 13 із 20 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х555», – додали в Повітряних силах.

Таким чином, загалом за кілька хвиль атак з вечора суботи до ранку неділі противник застосував 70 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила:

17 крилатих ракет «Калібр»;

13 крилатих ракет Х-101/Х-555;

27 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Інформації про загиблих чи постраждалих унаслідок цих ракетних атак не надходило.

Також додамо, що ввечері в суботу росіяни, окрім Старокостянтинова, також завдали ракетного удару по заводу «Мотор Січ» у Запоріжжі».