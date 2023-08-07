Російські війська за допомогою хімічних боєприпасів обстріляли район села Новоданилівка в Запорізькій області. Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив в Telegram у понеділок, 7 серпня.

Зазначається, що ворог в порушення всіх конвенцій 6 серпня здійснив 2 артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Це відбулось в районі села Новоданилівка, яке розташоване поряд з містом Оріхів. Тарнавський повідомив, що внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

«Росіяни намагаються робити все, щоб зупинити наш рух. Але в них не вийде», – додав командувач.

Зазначимо, що Росія активно застосовує хімічну зброю проти Сил оборони на Бахмутському напрямку. Керівник служби зв'язків з громадськістю Командування Сил Територіальної оборони ЗСУ Олексій Дмитрашківський розповідав, що мова йде про хімічний елемент люїзит. Також Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповідало, що російські окупанти могли застосувати хімічну зброю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.