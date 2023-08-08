Серед загиблих у Покровську є п'ятеро цивільних, один працівник ДСНС та один військовий.

Станом на ранок вівторка, 8 серпня, кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу російськими військами Покровська Донецької області зросла до сімох осіб. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«67 людей поранено, з них – 29 працівників поліції, семеро рятувальників та двоє дітей. Відновлюємо розбір завалів. Вночі були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів», – повідомив Клименко.

Серед загиблих у Покровську є п'ятеро цивільних, один працівник ДСНС та один військовий.

Голова МВС уточнив, що внаслідок ракетного обстрілу Покровська загинув полковник служби цивільного захисту, заступник начальника ДСНС Донеччини Андрій Омельченко,

«Йому було 52 роки. Половину свого життя він віддав службі», – повідомив Клименко.

Андрій Омельченко загинув під час повторного ракетного удару по Покровську.

Крім того, як повідомляє «Суспільне», серед поранених у Покровську — поліцейський Володимир, герой документального фільму «20 днів у Маріуполі» журналіста і документаліста Мстислава Чернова.

Режисер повідомив, що чоловік постраждав під час повторного ракетного удару, коли допомагав людям на місці влучання першої ракети. Чернов розповів, що розмовляв з поліцейським – він з осколковими пораненнями перебуває в лікарні.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні, близько 19:15 армія РФ, ймовірно із застосуванням ракет «Іскандер», обстріляли Покровськ на Донеччині. Росіяни влучили в житловий багатоквартирний будинок.