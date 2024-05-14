4 травня на сайті Верховної Ради України з'явилася оновлена версія наказу №402 «Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України». Цей нормативний акт визначає придатність чи непридатність військовозобов’язаних до військової служби. У ньому міститься додаток 1: «Розклад хвороб, станів та фізичних вад». Ним і керуються члени військово-лікарської комісії, коли приймають свої рішення.

Перші розмови про необхідність радикального оновлення наказу №402 розпочалися ще торік. Наводилися різні аргументи. Основний зводився до того, що нормативно-правовий акт морально застарів і потребує серйозної корекції із врахуванням світового досвіду. Тоді ж пролунала ідея прибрати таку категорію як «обмежено придатні». Спочатку пропонувалося зробити частину обмежено придатних повністю непридатними, а іншу частину перевести до придатних.

На перший погляд, у такій пропозиції було зерно раціональності. Адже окремі хвороби і фізичні стани, за які в Україні присвоювався статус «обмеженої придатності», є досить серйозними, щоб нести армійську службу навіть у тилових частинах. Це допомогло б також звільнити з війська частину військовослужбовців, які були поранені і зараз мають вагомі проблеми. При цьому передбачалося, що ті з колишніх обмежено придатних, хто стане повністю придатним, все ж матимуть певні обмеження відповідно до стану свого здоров’я. Але зрештою піти таким шляхом чомусь не наважилися.

У квітні з’явилася нова інформація. Директорка департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова розповіла: усіх придатних поділять на чотири групи. Так мали з’явитися: повністю придатні; придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі, у ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо; придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до вищого військового навчального закладу); придатні для виконання специфічних завдань. Але, як згодом виявилося, і ця ідея не була реалізована.

4 травня на сайті ВРУ було опубліковано нову редакцію наказу №402. У ньому вже немає ніяких згадок про поділ придатних на чотири групи відповідно до їхнього функціонального стану. Натомість є лише такі категорії: придатні; придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони; непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку. Водночас для окремих випадків з’явилася пункт: «Тимчасово непридатні. Потребують лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків».

Аналіз внесених змін до наказу №402 справляє суперечливе враження. Схоже, над документом працювали не так ґрунтовно і прискіпливо, як обіцяли суспільству. У статті 21 Положення умудрилися зберегти навіть такий релікт як «поранення, пов’язане із захистом Батьківщини в період громадянської та Другої світової воєн». Оновлена версія нормативно-правового акта зовсім не схожа на принципово відмінний документ, у якому враховані найкращі світові практики. А «Розклад хвороб, станів та фізичних вад» зазнав хіба що поверхневих трансформацій. Про те, що документ готувався поспіхом, свідчить кілька моментів.

По факту відбулося просто перейменування категорії «обмеженої придатності». З одного боку, добре, що, по суті, обмежена придатність для більшої частини військовозобов'язаних з реальними проблемами здоров’я таки збережена. Але список статей і перелік захворювань лишився той самий. Суть змін наказу №402 зводиться радше до літературного редагування. Прибрали з таблиці «Розкладу хвороб, станів та фізичних вад» зайві стовпці про непридатних у мирний час, обмежено придатних у військовий час. Замінили формулювання: «непридатність або обмежена придатність визначається індивідуально», або «придатність або обмежена придатність визначається індивідуально» на «придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони».

Майже всі колишні «обмежено придатні» тепер стали придатними. Щоправда, більшість – до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП. Але чимало категорій колишніх обмежено придатних за пунктами «в» перетворилися на повністю придатних. Оновлений Розклад хвороб, від якого і так добряче тхнуло радянськими традиціями, став навіть жорсткішим, що зовсім не наблизило його до стандартів країн НАТО. Наприклад, військовозобов’язані зі серцевою недостатністю чи гіпертонічною хворобою I стадії, які раніше були обмежено придатними, зараз будуть повністю придатні. Військові, які мають грижі з помірними або незначними порушеннями функцій, парези та паралічі гортані з помірним порушенням функції голосоутворення і дихання, середньо-тяжку двобічну приглухуватість, хронічні вірусні гепатити з незначним порушенням функцій також будуть придатними.

Варто звернути увагу на об’єднання під грифом «придатних до служби в частинах забезпечення, ТЦК, СП» доволі широкого діапазону патологій і хвороб. Хоча мова там іде про нібито помірні стани порушення функцій певних органів чи систем, насправді всередині між ними є велика різниця. Наприклад, відчутна прірва між придатним до служби зі зором у 6 діоптрій і зі зором у 12 діоптрій. Як і між гіпертонічною хворобою ІІ та ІІІ стадії. Незрозуміло звучить пункт про придатність до служби осіб, у яких зір за допомогою окуляр коригується до 0,5 без зазначення допустимої нижньої межі цієї корекції.

Як і раніше, не прописано, як бути у разі наявності кількох захворювань у військового чи військовозобов'язаного, які суттєво обмежують його фізичні можливості. Тобто, як і в попередній редакції наказу №402, наявність кількох хвороб і фізичних вад ніяк не впливає на ступінь придатність до служби. Такий підхід виглядає не дуже професійно. Є й інша сторона медалі. Напевно, для тих, у кого стан здоров'я наближається до межі непридатності, у деяких випадках доцільно було б ввести категорію придатний до виконання невійськових завдань із присвоєнням невійськової спеціальності. Однак укладачі вирішили не завдавати собі зайвого клопоту.

Посилання на те, що у військово-лікарських комісій забрали можливість визначати придатність до служби індивідуально, непереконливе. Оскільки ВЛК раніше майже завжди визначали придатність призовника в такого роду статтях у бік повної придатності або обмеженої придатності. І фактично ніколи індивідуально не ухвалювали рішень про непридатність військовозобов’язаного. Хоч і мали повне право це робити. Тепер же попередня практика просто узаконена.

Сумнівно, що такі зміни до наказу №402 можна назвати приведенням «Розкладу хвороб, станів та фізичних вад» у відповідність до світових практик. Наприклад, Інструкція Міністерства оборони США «Медичні стандарти військової служби» містить вичерпний перелік хвороб і станів, наявність яких дискваліфікує від проходження військової служби. Можливо, документ був би значно кращої якості, якби зміни до нього вносили у більш прозорому й відкритому режимі. У підсумку на виході ми отримали неоднозначний нормативно-правовий акт. Очевидно, що наказ №402 «Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України» потребує серйозного вдосконалення.