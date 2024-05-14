За розпорядженням «Укренерго» у Львові та області введені графіки аварійних відключень електропостачання. Причиною є дефіцит потужності внаслідок масованих атак росіян на енергосистему України.

«Львівобленерго» повідомило про аварійні відключення електропостачання ввечері 14 травня. Речниця «Львівобленерго» Галина Петрушка повідомила ZAXID.NET, що аварійні відключення ввели ввечері 14 травня, наразі невідомо скільки часу вони триватимуть.

Є два типи відключень електропостачання: аварійні та погодинні. На сайті «Львівобленерго» можна дізнатись свою групу погодинних відключень, однак їх на Львівщині не вводили. Щодо аварійних відключень, то заздалегідь дізнатись, коли знеструмлять певний будинок фактично неможливо.

За даними «Укренерго», 14 травня із 21:00 до 24:00 запровадили аварійні відлючення світла для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

У середу, 15 травня, за даними «Укренерго», для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.