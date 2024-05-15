Увечері 14 травня на Львівщині відбулися аварійні відключення електроенергії

У середу, 15 травня, на Львівщині скасували аварійні відключення електроенергії. Напередодні увечері відбулися відключення у багатьох областях через брак потужності в енергосистемі.

«Аварійні відключення електроенергії скасовані», – повідомило вранці 15 травня «Львівобленерго».

Голова Львівської ОВА Максим Козицький зауважив, що аварійні відключення можуть застосувати знову в разі потреби, про це буде офіційно повідомлено.

Водночас енергетики нагадали, що ситуація в енергосистемі залишається складною. Тому мешканців закликали ощадливо ставитись до використання електроенергії у пікові години. «Енергетики роблять усе можливе для того, щоби підтримувати стабільність енергосистеми України», – зазначили у «Львівобленерго».

Також «Львівобленерго» наголосило, що аварійні відключення відбуваються без графіків, їх не слід плутати з погодинними вимкненнями.

«Аварійні відключення застосовуються у разі різкого виникнення дефіциту потужності в енергосистемі держави. Їх вводять негайно за розпорядженням диспетчера «Укренерго» і тривають до відповідного наступного розпорядження. В такому випадку неможливо спрогнозувати тривалість відключення чи попередити про них заздалегідь», – пояснили енергетики.