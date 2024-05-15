4-поверховий ЖК планують збудувати на вул. Харківській, 12, на місці пустки

У Львові на вул. Харківській збудують чотириповерховий житловий комплекс із вбудованим паркінгом. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у середу, 15 травня.

Йдеться про забудову ділянки на вул. Харківській, 12, бічній вул. Личаківської. Історично ділянка не забудована й зі сторони вул. Харківської загороджена парканом.

«В узгодженні з історико-архітектурним опорним планом запропонували такий об’єм. Так само працювали разом із архітекторами, коригуючи ці моменти і вийшли на дуже органічну будівлю, яка вписується і в карнизну частину будівель, і має заглиблений верхній поверх. Ми всі ці параметри прописуємо додатково в МУО, які мають завершити вистрій вул. Харківської», – повідомив під час засідання виконкому головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Візуалізації забудовника

У житловому комплексі облаштують 8 квартир та стільки ж місць у вбудованому паркінгу.

Додамо, що у 2021 році ТзОВ «Резиденція Парк» отримала ділянку площею 0,036 га на вул. Харківській, 12 в оренду на 10 років для будівництва багатоквартирного житлового будинку. За даними аналітичної системи YouControl, компанія «Резиденція Парк» зареєстрована у 2019 році за адресою будівництва. Компанія належить київській компанії «Стар Білдінг», яка, своєю чергою входить в групу компаній «Інтергал-Буд». Фірма «Стар Білдінг» є власницею готелю Rius у Львові.

Офіційно компанія належить громадянці Кірпу Юлії Мазманіду, однак неофіційно її контролює екс-нардеп Володимир Зубик.