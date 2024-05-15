39-річного львів’янина затримали після нападу на продавчиню на вул. Гнатюка

Галицький районний суд Львова виніс вирок 39-річному львів’янину Михайлу Кравцю, який з бритвою напав на двох жінок у центрі міста – 20-річну студентку та 45-річну працівницю магазину. Йому призначили чотири роки тюрми за хуліганство, до вироку додали також невідбуте покарання райсуду з Тернопільщини, тому остаточне покарання становить – п’ять років та один місяць тюрми.

Як вказано у вироку суду, який винесли та оприлюднили у травні 2024 року, Михайло Кравець 5 березня 2024 року зайшов у жіночий туалет юридичного факультету львівського університету та напав на 20-річну студентку, приставивши до її горла розкладну бритву. Дівчина почала кричати та вириватись і Михайло Кравець вибіг на вулицю.

Після цього на вул. Гнатюка у центрі Львова 39-річний львів’янин напав на 45-річну жінку працівницю магазину, яка стояла на вулиці – чоловік погрожував їй бритвою та повалив на землю.

Як повідомляли правоохоронці, Михайла Кравця допоміг затримати 20-річний студент ЛНУ ім. Івана Франка. Він почув крики студентки в університеті, намагався затримали нападника, але той вибіг на вулицю. Студент переслідував Михайла Кравця і уже на вулиці затримав його при спробі напасти на іншу жінку.

Щодо Михайла Кравця порушили кримінальну справу за фактом хуліганства (ч.4 ст.296 ККУ). У суді він визнав свою провину та не зміг пояснити своїх дій. Обвинувачений є раніше судимим Лановецьким райсудом Тернопільської області – йому призначили п’ять років тюрми за крадіжки, але звільнили від покарання з дворічним іспитовим терміном.

Справу розглянула суддя Галицького райсуду Львова Людмила Мироненко, яка визнала Михайла Кравця винним у кримінальному правопорушенні. Йому призначили чотири роки тюрми за хуліганство, до вироку додали також невідбуте покарання райсуду з Тернопільщини, тому остаточне покарання становить – п’ять років та один місяць тюрми. Вирок ще можна оскаржити.