39-річного львів’янина затримали після нападу на продавчиню на вул. Гнатюка

Невідомий чоловік у вбиральні головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка із бритвою напав на 20-річну студентку. Затримати нападника допоміг інший студент, який наздогнав утікача на вулиці, коли той душив продавчиню магазину.

Як повідомили 6 березня в поліції, інцидент трапився 5 березня близько 16:00. У вбиральні головного корпусу Львівського національного університету імені Івана Франка невідомий чоловік напав на 20-річну студентку. Погрожуючи бритвою, він схопив дівчину за шию та почав її бити. На крики дівчини відреагував 20-річний студент університету, який проходив повз вбиральню. Він спробував затримати нападника, проте йому вдалось втекти.

Уже на вулиці Гнатюка чоловік напав на іншу жінку – 45-річну працівницю одного з магазинів. Він також схопив продавчиню за шию та погрожував їй бритвою. Однак студент, який переслідував нападника, затримав його. Перехожі зателефонували в поліцію, а весь цей час студент утримував нападника.

Зловмисником виявився 39-річний львів’янин, поліцейські його затримали та повідомили підозру в хуліганстві за ч. 4 ст. 296 ККУ. За вчинене йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Невдовзі суд обере йому запобіжний захід.