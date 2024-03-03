Троє хлопців били перехожих та застосовували газові балончики

В Івано-Франківську поліція встановила нападників на місцевих жителів, одного вже затримали, ще двох шукають. Хлопці завдавали перехожим, переважно літнім людям, тілесних ушкоджень та застосовували газові балончики і знімали це на відео. Про затримання у неділю, 3 березня, повідомили у поліції Івано-Франківської області.

Одного з учасників хуліганства, 16-річного хлопця, разом із законними представниками уже доставили до місцевого управління поліції, де він дає пояснення. Йому уже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство), вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Також поліцейські встановлюють місцеперебування другого нападника та особу третього.

«З’ясовано, що учасником жодних молодіжних рухів затриманий не є, а його батько – чинний військовий ЗСУ, доброволець», – зазначили у поліції.

Один із затриманих нападників, на фото він разом із мамою ( фото поліції)

Також правоохоронці оприлюднили відео із вибаченням затриманого нападника. Він зазначив, що напади влаштовували і знімали на відео, щоб хайпанути, а удари переважно були імітованими.

«Я є один з учасників подій, які відображені на відео в соціальних мережах. Хочу сказати, що мені дуже шкода і соромно щодо моїх дій, які є на відео. Ніякого відношення до політичних партій, релігійних та громадських рухів я та мої знайомі, які зображені на відео, не маємо. Ми зі знайомими вирішили, так би мовити, хайпанути в інтернет мережі. Ми не хотіли завдати ніякої шкоди людям і всі удари переважно імітовані. Я щиро розкаююся і прошу вибачення у всіх, кого образили мої дії і готовий понести за них відповідальність», –говорить хлопець на відео.

Також вибачення попросила і мама затриманого нападника: «Я є мамою одного з учасників цих дій, хочу принести свої співчуття потерпілим, хочу сказати, щоб ви берегли своїх дітей і вибачте».

Відео нападів спершу з’явилися у соцмережах. У поліції Івано-Франківської області у неділю, 3 березня, повідомили, що відкрили кримінальне провадження. Там зазначили, що про напади дізналися під час моніторингу соціальних мереж.

«Поліцейські виявили відео, на якому невідомі особи вчиняють протиправні дії до мешканців Івано-Франківська, зокрема літніх людей. На відео правопорушники завдавали випадковим перехожим тілесних ушкоджень, а також застосовували газові балончики. За допомогою до правоохоронців наразі ніхто не звертався, жодних звернень до поліцейських також не надходило», – йдеться у повідомленні поліції.

Однак у розпорядженні ZAXID.NET є відео, де зазначається, що одна з потерпілих зверталася до правоохоронців, однак поліцейські заяву не прийняли. Відео цього випадку публікуємо нище. На ньому видно, як літню жінку у синій куртні у спину пахають ногою, вона падає і її далі продовжують бити.

На відео, яке є у розпорядженні ZAXID.NET, жінка показує втуття та одяг потерпілої, в якому була одягнена літня жінка під час нападу.

«От кросівки, і це її плащ, тут навіть є сліди, і оцей запах балончика. 26 лютого це сталося. Приїхала поліція, вона перед тим тількии лише вмила, вони спитала як вона себе почуває, пони прийшли, документи в них були в машині. Заяви вони не прийняли, це поки не появилося в Telegram, ніхто розголосу не давав», – говорить жінка на відео.

До пошуку нападників долучалися і менканці Івано-Франківська. Зокрема, доброволець чеченського батальйону імені Шейха Мансура Анріан Волгін на своїй Facebook-сторінці опублікував допис, де пообіцяв винагороду за інформацію про нападників. Зібрану інформацію чоловік передав правоохоронцям. Також він відкрив банку задля допомоги одній з постраждалих від нападників жінці.

У своєму Telegram-каналі голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук повідомила, що відбулась нарада з керівництвом правоохоронних органів області, на якій обговорили ситуацію щодо недопущення таких подій в майбутньому.