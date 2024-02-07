Хулігна стріляв біля гуртожитків на вул. Південно-Кільцевій

В Чернівцях поліцейські затримали чоловіка, який увечері 6 лютого з вікна своєї квартири здійснив щонайменше 6 пострілів в повітря. Хуліганом виявився 39-річний житель обласного центру. Свого вчинку правоохоронця він пояснити не зміг. Водночас в Telegram-каналах Чернівців повідомляють, що за добу цей чоловік вже не вперше стріляє з вікна свого помешкання.

Повідомлення про те, що на вулиці поблизу гуртожитків 15 училища, що на вул. Південно-Кільцевій чути постріли, надійшло в поліцію увечері 6 лютого. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника та затримали його.

«Поліцейські обстежили прилеглу територію та опитали мешканців будинків. У результаті оперативники розшукали чоловіка, ймовірно причетного до вчинення хуліганства. Ним виявився 39-річний чернівчанин», – повідомили в поліції Буковини в середу, 7 лютого.

Правоохоронці з’ясували, що буковинець здійснив декілька пострілів у повітря із вікна будинку в якому проживає. Мотиви свого вчинку чоловік пояснити не зміг. В Telegram-каналі «Хороші Чернівці» зазначили, що чоловік стріляє зі свого вікна в повітря вже вдруге за день. Також на місці події поліція виявили щонайменше 6 гільз. На сторінці «Чернівецького променю» в Facebook оприлюднили відео на якому видно, що правоохоронці вночі щось збирають біля під’їзду.

Поліцейські затримали жителя Чернівців, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За фактом стрільби слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство). З місця події працівники поліції вилучили речові докази та направили їх на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Зараз експерти встановлюють з якої саме зброї стріляв чоловік. За висновками експертиз та встановленням всіх обставин події буде надано остаточну правову кваліфікацію діям чоловіка.