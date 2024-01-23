Під час затримання порушник напав ще на поліцейських

В Тернополі чоловік погрожував перехожим пістолетом. Хуліган кидався на компанію людей, а коли на місце прибув екіпаж патрульної поліції, то почав поводився агресивно і до правоохоронців, також він чинив опір при затриманні. Поліцейські з’ясували, що правопорушник – 37-річний житель Києва. За вчинене йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Увечері 22 січня до правоохоронців звернувся 19-річний тернополянин. Чоловік розповів, що на одній із центральних вулиць Тернополя перебуває невідомий чоловік у нетверезому стані та зі зброєю в руках. На місце події першим прибув екіпаж патрульних. Вони виявили правопорушника, який поводився неадекватно, висловлювався нецензурною лайкою та чіплявся до компанії молодих людей.

«У дебошира були явні ознаки алкогольного сп’яніння. При поверхневій перевірці у нього знайшли предмет, схожий на пістолет «Флобер», набої до нього та ніж», – повідомили в поліції Тернопільщини у вівторок, 23 січня.

Під час обшуку в чоловіка виявили також ніж

37-річний киянин також агресивно поводився до поліцейських, не виконував законні вимоги та вчиняв опір. Патрульні застосували заходи примусу до чоловіка. Вилучені у нього речові докази направили на експертизу.

На киянина поліцейські склали адміністративні протоколи за двома статтями – ст. 173 (Дрібне хуліганство) та ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського). Також за фактом хуліганства розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України. Згідно з санкцією інкримінованої статті киянину загрожує до 5 років обмеження волі.