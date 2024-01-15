Хулагіном виявився раніше судимий 24-річний чоловік

В Тернополі 24-річний чоловік напідпитку зірвав з флагштока прапор УПА, волочив його по землі, а тоді просто накинув на плечі і так розгулював містом. Про хулігана в поліцію повідомила небайдужа тернополянка. Правоохоронці оперативно затримали порушника. ним виявився раніше судимий чоловік. Свою поведінку він не зміг пояснити.

Повідомлення про чоловіка, який зірвав з флагштока прапор УПА, до поліції надійшло увечері 13 січня. Тернополянка розповіла, що побачила, як молодий чоловік на зупинці громадського транспорту на вулиці Тарнавського волочить по землі червоно-чорний прапор, поводиться неадекватно.

«На виклик за кілька хвилин першим прибув екіпаж патрульної поліції. Правопорушника виявили неподалік від місця події. Як з’ясувалося, зловмисник зірвав стяг УПА із металевої опори, встановленої біля пам’ятника генерала Української галицької армії Мирона Тарнавського. Свої дії чоловік пояснити не зміг, адже перебував напідпитку», – повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 15 січня.

Правоохоронці затримали порушника, завезли його на освідчення до медичного закладу. Медики відібрали нього аналізи і підтвердили його стан алкогольного сп’яніння. Поліцейські з’ясували особу порушника – ним виявився 24-річний раніше судимий тернополянин.

За дії чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (Хуліганство). Враховуючи те, що раніше тернополянин вже був судимий, то цього разу йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Окрім того, на хулігана склали й адміністративний протокол за ч. 1 ст. 178 КУпАП (Поява у громадських місцях у п’яному вигляді). Тож порушник заплатить ще й штраф.