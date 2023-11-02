Вулиця Залізнична у місті Волочиськ, де 20 років мешкала Дарія Гусяк

У містечку Волочиськ на Хмельниччині мешканці вулиці Залізничної підписали звернення проти перейменування вулиці на честь Дарії Гусяк – останньої зв’язкової головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Через це звернення депутати не підтримали проект рішення про перейменування.

Як розповів «Суспільному» міський голова Волочиська Костянтин Черниченко, Дарія Гусяк проживала 20 років у Волочиську на вулиці Залізничній після звільнення з радянських таборів через заборону повертатися на захід України. Тут вона жила в давньої подруги, зв’язкової Романа Шухевича Катерини Зарицької, яка осіла у Волочиську після відбування покарання кількома роками раніше. У 1995 році Дарія Гусяк виїхала до Львова. 12 серпня 2022 року вона померла у віці 98 років.

Одразу після її смерті мешканка Волочиська Аліна Коваль ініціювала перейменування вулиці Залізничної на честь зв’язкової. «Я звернулась до Українського інституту національної пам’яті з проханням виготовити інформаційний банер стосовно волочиського періоду Дарії Гусяк. Ми розмістили його на площі у центрі міста на декілька місяців і намагалися інформувати громадськість про те, що на території міста два десятиліття проживали ці визначні жінки», – розповіла жінка.

Однак, до міської ради надійшло колективне звернення з 34 підписами жителів Залізничної проти зміни назви вулиці. «Депутати, враховуючи, швидше за все, думку саме жителів цієї вулиці, прийняли рішення поки утриматися від її перейменування», – зазначив мер Костянтин Черниченко.

Аліна Коваль зазначає, що й надалі буде проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу, щоб все ж таки перейменувати вулицю на честь зв’язкової.