Дарія Гусяк відбула 25 років в'язниці за свою націоналістичну діяльність

У понеділок, 15 серпня, Львів попрощається з останньою зв’язковою Романа Шухевича Дарією Гусяк, яка померла 12 серпня на 99-у році життя. Як повідомляє прес-служба ЛМР, об 11:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла розпочнеться чин похорону і прощання. О 12:15 Дарію Гусяк поховають на Полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА Личаківського кладовища.

Як інформував ZAXID.NET, у п’ятницю, 12 серпня, у Львові у віці 98 років померла зв'язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалерка ордена княгині Ольги III ступеня Дарія Гусяк.

Дарія Гусяк народилася в Трускавці в 1924 році. З 15-річного віку мала тісні зв'язки з членами підпільної ОУН та виконувала доручення організації. Згодом стала зв’язковою головнокомандувача УПА і разом зі своєю мамою шукала й облаштовувала хати, де проживав Роман Шухевич під чужим іменем з охороною.

Арештована радянськими спецслужбами навесні 1950 року та утримувалась в тюрмі «на Лонцького» у Львові. Дарію Гусяк засудили на 25 років тюремного ув'язнення, яке відбувала в тюрмах Верхньоуральська, Володимира та Мордовії. Вийшла на волю на 51-му році життя, відбувши весь термін покарання.

Після звільнення і далі зазнавала переслідувань від радянського режиму. З початком незалежності України Дарія Гусяк стала членкинею проводу Конгресу українських націоналістів, створила та очолювала громадську жіночу організацію — Всеукраїнську лігу українських жінок.