Справу розглядали в Хмельницькому міськрайонному суді

У Хмельницькому судили чоловіка, який у стані сп’яніння напав на військовослужбовця. Свій вчинок він пояснив тим, що він розізлився через те, що військовий начебто був п’яний. Але виявилось, що було навпаки – п’яним був нападник, а службовець просто виглядав втомленим, бо був після чергування. За хуліганство та образу військового йому призначили рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, інцидент стався ввечері 2 серпня 2023 року. Обвинувачений Іван Вербіцький помітив чоловіка у військовій формі, підійшов до нього почав його ображати, вживаючи нецензурні слова, а також погрожувати. У вироку наводять одну цитату хулігана – він сказав: «Я тебе покалічу, ти в мене тут своїми ногами ходити не будеш». Далі чоловік двічі вдарив військового кулаком в обличчя, внаслідок чого той впав. Нападник намагався нанести йому нові удари, але службовець відбився. Очевидці викликали на місце поліцію.

На судовому засіданні, яке відбулося 16 січня, Іван Вербіцький визнав провину. Напад на військового він пояснив тим, що йому здалося, ніби той перебуває у стані алкогольного сп’яніння. Хоча сам визнав, що це він перед інцидентом пив алкоголь зі знайомим.

«У зв’язку з тим, що його син перебуває у зоні бойових дій, він сильно обурився та вирішив затримати потерпілого. [...] Також вказав, що дійсно ображав потерпілого, вживаючи на його адресу нецензурні та образливі слова, а також погрози застосування фізичного насилля. У вчиненому розкаюється, при цьому розуміє безпідставність своїх припущень та протиправний характер своїх дій», – наводять у вироку свідчення обвинуваченого.

Потерпілий військовий розповів у суді, що тоді купував собі каву та пиріжки. Пояснив, що він мав втомлений вигляд, бо був після чергування.

Суддя Сергій Марцинкевич визнав чоловіка винним у порушенні ч.1 ст. 296 ККУ (хуліганство) та ч.1 ст. 435-1 ККУ (образа честі та гідності військовослужбовця). Йому призначили рік іспитового терміну. Вирок поки ще не набрав законної сили, сторони можуть подати апеляції.