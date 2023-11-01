У Кам’янці-Подільському поліція затримала трьох п’яних хуліганів, які вбили 42-річного чоловіка та поранили ще чотирьох людей. Попередньо відомо, що злочин вони вчинили з хуліганських мотивів. Наразі всі троє перебувають під вартою в СІЗО.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, у ніч на 1 листопада до Кам’янець-Подільського райуправління надійшло кілька повідомлень про те, що троє чоловіків у стані алкогольного сп’яніння нанесли ножове поранення випадковому перехожому.

«Потім, зайшовши у під’їзд будинку по вулиці Космонавтів, з хуліганських мотивів побили ще трьох потерпілих та вбили 42-річного місцевого мешканця. На місце події одразу виїхала група швидкого реагування поліції, працівники управління карного розшуку та слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області. Підозрюваних осіб поліцейські затримали неподалік місця вчинення злочину», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 та ч.4 ст.296 ККУ (хуліганство, вчинене групою осіб та із застосуванням холодної зброї) , п.7 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство з хуліганських мотивів), ч.2 ст. 146 ККУ (незаконне позбавлення волі людини).

Зауважимо, що зловмисникам загрожує від десяти до 15 років тюрми, або ж навіть довічне ув’язнення.