На Хмельниччині 26-річний чоловік побив 64-річного перехожого, який зробив йому зауваження через російську музику, яку той слухав у своєму авто. Постраждалого чоловіка госпіталізували у реанімацію. Поліція вже знайшла зловмисника і вручила йому підозру за статтею про нанесення тілесних ушкоджень середньої важкості.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, інцидент стався у неділю, 24 вересня, в центрі міста Дунаївці.

«26-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, гучно ввімкнув музику в автомобілі свого товариша. За словами очевидців, це були пісні російських виконавців. Через це потерпілий, який у той час проходив повз, зробив молодику зауваження та наполіг, щоб той вимкнув музику. У відповідь підозрюваний агресивно відреагував та побив незнайомця», – описують обставини інциденту правоохоронці.

У Facebook дружина потерпілого, Наталія Алєксєєва, розповіла, що внаслідок побиття чоловік перебував у реанімаційному відділенні. Наразі його стан стабілізувався, але чоловік потребує тривалого лікування та реабілітації.

«Наш син від початку війни знаходиться на Донецькому напрямку, захищаючи кожного з нас, нашу Батьківщину. Син через пару днів їде на передову знову, чоловік в лікарні. А ці пошановувачі російського і надалі гуляють вулицями нашого міста», – написала жінка.

Жінка каже, що чоловіка побили декілька молодих чоловіків. Але слідчі Камʼянець-Подільського райуправління поліції наразі оголосили підозру лише 26-річному чоловікові за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає мінімум до двох років виправних робіт, а максимально – три роки ув'язнення.

Незабаром зловмиснику оберуть запобіжний захід. Слідчі наполягатимуть на перебуванні чоловіка під домашнім арештом.