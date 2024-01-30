Стрілянина сталася на вул. Пасічній у Львові

У вівторок, 30 січня, на вул. Пасічній у Львові під час вуличного конфлікту невідомий вистрелив в ногу своєму опоненту. Постраждалого госпіталізували. Обставини інциденту з’ясовує поліція.

Як розповіли ZAXID.NET очевидці, інцидент стався близько 16:00 на вул. Пасічній, 88. Один з учасників конфлікту вистрелив з пістолета в ногу своєму опоненту. Постраждалого 27-річного мешканця госпіталізували до лікарні. На місці працюють слідчі.

«Надійшло повідомлення, що невідомий чоловік вистрелив в іншого чоловіка. На місці працює слідчо-оперативна група, встановлюють усі обставини», – повідомили в поліції Львівщини. Більше подробиць щодо згаданої події обіцяють оприлюднити згодом.

У Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли ZAXID.NET, що постраждалого 27-річного чоловіка госпіталізували з вогнепальним пораненням стегна у лікарню святого Луки.