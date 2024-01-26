Інцидент трапився 10 вересня 2021 року в пабі Beer House на вул. Гната Хоткевича, 65

Івано-Франківський міський суд визнав винним уродженця Улан-Уде, офіцера СБУ Олексія Ш. у грубому порушенні громадського порядку. За стрілянину у приміщенні пабу працівнику СБУ присудили 3 роки позбавлення волі, проте замінили реальний термін на 1,5 роки іспитового.

Як йдеться у вироку суду від 24 листопада, інцидент трапився 10 вересня 2021 року в пабі Beer House на вул. Гната Хоткевича, 65, що працює на першому поверсі ЖК Red House II. Близько 17:30 50-річний офіцер СБУ Олексій Ш. спровокував конфлікт із офіціанткою, яка принесла йому пиво у пластиковому стакані. У справу втрутилися експедитори, що привезли у заклад товар. Один з них побив працівника СБУ і виштовхав на вулицю. Повернувшись у приміщення, Олексій Ш. дістав травматичний пістолет ТМ ПМР 9-мм і вистрелив у свого кривдника. Отримавши легку травму, експедитор відібрав в офіцера СБУ зброю, а на місце події викликали поліцію.

У суді Олексій Ш. визнав свою вину, а потерпілий на засідання не з’явився. Розглянувши всі матеріали справи, суддя Олеся Зеленко призначила працівнику СБУ покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Від відбування призначеного судом покарання Олексія Ш. звільнили з випробувальним строком на 1,5 роки. Також він має сплатити 2,4 тис. грн за проведення судових експертиз. На вирок може бути подана апеляція.