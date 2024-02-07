Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини визнав винним у дрібному хуліганстві Володимира Думича, який роздягнувся та показував свої статеві органи в маршрутці. Суд призначив чоловікові дрібний штраф – 51 грн.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у лютому 2024 року, випадок трапився 28 грудня 2023 року приблизно о 12:15. Володимир Думич перебував у маршрутці сполученням Дрогобич – Залокоть і у селищі Підбуж оголив свої статеві органи та демонстрував їх іншим пасажирам маршрутки.

Про цей випадок заявили у поліцію, яка склали щодо чоловіка протокол про вчинення адміністративного правопорушення – дрібного хуліганства. Володимир Думич прийшов на розгляд справи у суді та визнав свою провину.

Справу розглянула суддя Руслана Курус, яка визнала чоловіка винним та призначила йому 51 грн штрафу. Володимир Думич також має сплатити 605 грн судового збору. Постанову суду ще можна оскаржити.

Додамо, що нещодавно у Львові також судили чоловіка, який показував свої геніталії на вулиці у спальному районі міста.