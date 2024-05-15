Українська команда показала футболки під час голосування у фіналі конкурсу

Організатори «Євробачення-2024» нібито оштрафували представників української делегації за те, що вони вдягнули футболки з надписом Free Azovstal Defenders під час фіналу пісенного конкурсу. Про це на своїй сторінці в Instagram повідомила 14 травня реперка та конкурсантка «Євробачення» alyona alyona. Згодом суспільний мовник, який забезпечував участь співачок на «Євробаченні», спростував інформацію alyona alyona, а сама реперка видалила свій коментар про штраф.

Представниця України повідомила, що під час конкурсу охорона перевіряла весь одяг делегацій та співаків, оскільки у шоу заборонено показувати будь-які надписи та бренди. В разі виявлення заборонених надписів учасників «Євробачення» просили зняти одяг із ним чи заклеїти текст чорним скотчем.

«Перед входом у залу наша команда вдягла футболки під свої інші футболки та кофти і змогли пройти з ними в грінрум. Ми знали, що коли будуть показувати повтори виступів всіх артистів, то будуть показувати і саму делегацію. Тому коли до нас підійшла камера, наша команда швидко розкрилася і показали наш заклик на весь світ», – розповіла реперка.

Українська делегація у футболках Free Azovstal Defenders під час «Євробачення»

За словами alyona alyona, українська команда дуже ризикувала, проте їй все ж вдалося показати надпис Free Azovstal Defenders. За порушення правил «Євробачення» українська делегація нібито отримала фінансовий штраф. Водночас скільки саме грошей заплатили українські представники, реперка не уточнила.

Доповнено. Після коментаря alyona alyona на ситуацію відреагувало «Суспільне Мовлення», яке заявило, що не отримало жодних скарг чи штрафів за нібито порушення правил конкурсу.

«Наразі Суспільне Мовлення як член ЄМС, який забезпечує участь представників України на Пісенному конкурсі Євробачення, не отримало жодних скарг та штрафів за нібито порушення правил. При цьому, повідомляємо, що Європейська мовна спілка дійсно має право застосовувати санкції у разі порушення правил конкурсу. Про це артистів попередили ще на етапі підписання контракту. Пісенний конкурс Євробачення відкрито позиціює себе як аполітичний і просить усіх учасників дотримуватись цього правила», – повідомило «Суспільне Мовлення».

На момент публікації новини alyona alyona вже видалила інформацію про штраф зі своєї публікації. Наразі реперка ніяк не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, Україна посіла третє місце на цьогорічному конкурсі «Євробачення». Перше місце здобули Nemo зі Швейцарії – перша небінарна людина, яка виграла європейський пісенний конкурс.