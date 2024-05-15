Андрій Лопушанський входить до фракції «Європейська солідарність»

Народний депутат Андрій Лопушанський, який входить до фракції «Європейська солідарність» у Верховній Раді, оприлюднив свою декларацію про доходи за 2023 рік. Загальний дохід подружжя становить 16,9 млн грн. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації на сайті НАЗК, у 2023 році Андрій Лопушанський отримав 685 тис. грн зарплати у ВР, 149 тис. грн від відчуження рухомого майна та 153 тис. грн пенсії. Його дружина Тетяна Лопушанська декларує 4,8 млн грн від підприємницької діяльності та 11 млн грн від продажу рухомого та нерухомого майна.

Порівнюючи декларації нардепа за 2022 та 2023роки, можна зробити висновок, що подружжя продало два авто: Mercedes-Benz S 550 (2008 року випуску) та Cadillac Escalade (2008 року випуску). Тетяна Лопушанська у 2023 році придбала авто Mercedes-Benz GLE 350 (2023 року випуску) за 2,5 млн грн.

У 2023 році подружжя не купувало нової нерухомості. Андрій Лопушанський є власником квартири у столиці (77 м2), земельних ділянок та недобудованого будинку (730 м2) у селі біля Києва, співвласником ще однієї ділянки біля Трускавця та нерухомості у Криму (отримав у власність ще у 2007 році). Тетяна Лопушанська декларує одне нежитлове приміщення у Києві (91,6 м2). З декларацій за 2022 та 2023 роки можна зробити висновок, що вона продала квартиру у Києві площею 169,6 м2.

Народний депутат задекларував колекцію швейцарських годинників: Breitling Bentley, Ulysse Nardin, Maserati Audemars Piguet, Parmigiani Fleurier), також два годинники належать Тетяні Лопушанській (Carl F. Bucherer, Breguet). Андрій Лопушанський задекларував колекцію ікон ХХІ ст., інкрустовану напівкоштовним камінням біблію та картину.

У 2022 році Андрій Лопушанський став кінцевим бенефіціарним власником львівської ТзОВ «Погулянка інвест», яке займається наданням в оренду майна. Також нардеп є власником кіпрської фірми «Зевана Інвестментс лімітед», засновником Східноєвропейського колегіуму територіальної державної служби та місцевого самоврядування та співзасновником фірми «Гербурт», яка надає вантажний транспорт в оренду. Із 2022 року Тетяна Лопушанська є власницею ТзОВ «Де парі», основний КВЕД – діяльність готелів та інших засобів розміщення. Варто додати, що у декларації за 2022 рік цієї інформації не зазначено.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.