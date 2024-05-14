33-річний мер Яворова Ігор Грабовський

Міський голова Яворова Ігор Грабовський оприлюднив декларацію за 2023 рік, вказавши свої доходи та своєї дружини Ольги, яка очолює юридичний відділ міськради. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Грабовський отримав 808 тис. грн зарплати на посаді мера Яворова (приблизно на 100 тис. грн більше, ніж у 2022 році). Дружина посадовця Ольга Грабовська працює начальницею юридичного відділу Яворівської міськради та декларує 381 тис. грн зарплати.

Згідно з декларацією, мер Яворова не має жодного рухомого чи нерухомого майна, а також заощаджень (грошових активів), усе належить його дружині.

Ольга Грабовська із 2020 року є власницею квартири у Яворові (75 м2), у 2022 році вона стала власницею ще двох нежитлових приміщень (21 м2 та 5 м2). У декларації не вказана вартість жодного об’єкта нерухомості. Дружині мера із 2018 року також належить авто Volkswagen Golf (2012 року випуску). Вона також декларує 78 тис. грн заощаджень у банку.

33-річний Ігор Грабовський розпочав політичну діяльність у 2015 році як депутат Яворівської міської ради. Протягом кількох років працював начальником відділу промоцій міста та зв’язків із громадськістю Яворівської міської ради. Був заступником міського голови Яворова з питань діяльності виконавчих органів ради. З 2020 року є Яворівським міським головою, балотувався від «Самопомочі».

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.