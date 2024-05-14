Мер Яворова Ігор Грабовський оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік
Ігор Грабовський не має власного майна, а також заощаджень
Міський голова Яворова Ігор Грабовський оприлюднив декларацію за 2023 рік, вказавши свої доходи та своєї дружини Ольги, яка очолює юридичний відділ міськради. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Ігор Грабовський отримав 808 тис. грн зарплати на посаді мера Яворова (приблизно на 100 тис. грн більше, ніж у 2022 році). Дружина посадовця Ольга Грабовська працює начальницею юридичного відділу Яворівської міськради та декларує 381 тис. грн зарплати.
Згідно з декларацією, мер Яворова не має жодного рухомого чи нерухомого майна, а також заощаджень (грошових активів), усе належить його дружині.
Ольга Грабовська із 2020 року є власницею квартири у Яворові (75 м2), у 2022 році вона стала власницею ще двох нежитлових приміщень (21 м2 та 5 м2). У декларації не вказана вартість жодного об’єкта нерухомості. Дружині мера із 2018 року також належить авто Volkswagen Golf (2012 року випуску). Вона також декларує 78 тис. грн заощаджень у банку.
33-річний Ігор Грабовський розпочав політичну діяльність у 2015 році як депутат Яворівської міської ради. Протягом кількох років працював начальником відділу промоцій міста та зв’язків із громадськістю Яворівської міської ради. Був заступником міського голови Яворова з питань діяльності виконавчих органів ради. З 2020 року є Яворівським міським головою, балотувався від «Самопомочі».
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.