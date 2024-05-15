Як повідомили у «Закарпаттяобленерго», графіків відключення світла поки не передбачено

Вранці 15 травня на Закарпатті застосували графіки аварійних відключень, вимкнувши світло абонентам 1,2 і 3 черги. У «Закарпаттяобленерго» пояснили, що зробили це за розпорядженням НЕК «Укренерго».

Для споживачів електроенергії у різних населених пунктах на Закарпатті ввели 10 черг аварійних відключень. Як повідомили у «Закарпаттяобленерго», графіків відключення світла поки не передбачено.

«Графіки запроваджують згідно з розпорядженням “Укренерго”. Так само має бути розпорядження щодо скасування. Про аварійні відключення ніхто нікого не попереджає, тому вони й аварійні. Надходить вказівка диспетчера “Укренерго” – і фахівці вимушені робити свою роботу», – зазначили у «Закарпаттяобленерго».

О 6:38 ранку 15 травня на Закарпатті вимкнули світло споживачам 1,2 і 3 черги. О 10:30 «Закарпаттяобленерго» повідомило про скасування контрольованого аварійного відключення.

Нагадаємо, графіки аварійних відключень ввели ввечері 14 травня у низці областей України – зокрема, відключення запровадили на Львівщині, Прикарпатті, Волині, Київщині, Полтавщині та інших регіонах.