Відключення стосуватимуться першої та другої черги на Прикарпатті

На Івано-Франківщині через дефіцит електроенергії запровадили графіки аварійних відключень. Про це повідомилиу прес-службі «Прикарпаттяобленерго» у вівторок, 14 травня.

«Унаслідок зростання дефіциту в енергосистемі, НЕК “Укренерго” дала вказівку про введення графіків аварійних вимкнень на Прикарпатті», – повідомили у прес-службі «Прикарпаттяобленерго».

Як працюватимуть графіки відключень на Прикарпатті

У прес-службі компанії повідомили, що аварійні відключення в Івано-Франківській області вводяться в обсязі першої та другої черги. Загалом під відключення підпадуть 100 населених пунктів Прикарпаття.

Список населених пунктів першої черги для аварійних відключень на Прикарпатті

Зазначимо, відключення енергії на Івано-Франківщині не є плановими – це аварійні відключення, для яких запроваджено окремі графіки. «Прикарпаттяобленерго» оприлюднило перелік ліній електропередач, що мають бути негайно відключені відповідно до того, скільки навантаження потрібно зняти згідно із розпорядженням НЕК «Укренерго».

Список населених пунктів другої черги для аварійних відключень на Прикарпатті

Зауважимо, графіки аварійних відключень (ГАВ) не стосуються конкретних адрес споживачів та термінів відключення. Водночас у прес-службі «Укренерго» уточнили, що 14 травня відключення для промислових та побутових споживачів триватимуть з 21:00 до 24:00. Відключення у середу, 15 травня, триватимуть протягом всієї доби для промислових споживачів.

До слова, ГАВ ввели у низці областей України – зокрема, відключення запровадили на Львівщині, Волині, Київщині, Полтавщині та інших регіонах.