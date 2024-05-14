Роман Поланскі

Паризький суд виправдав режисера Романа Поланскі за звинуваченнями в наклепі з боку актриси Шарлотти Льюїс, повідомляє LeFigaro.

Судді дійшли висновку, що в інтерв'ю Paris Match у 2019 році Поланскі не перевищив своїх прав на свободу слова, заперечуючи звинувачення Льюїса у зґвалтуванні.

Нагадаємо, у 2010 році на Каннському фестивалі Льюїс заявила, що в 1983 році, під час кастингу в будинку Поланскі в Парижі, на неї було скоєно напад. Тоді їй було 16 років.

У березні 2024 року на суді з Поланскі вона заявила, що проти неї влаштували «наклепницьку кампанію», яка «майже зруйнувала» її життя.

Раніше зі звинуваченнями у зґвалтуванні проти автора «Дитини Розмарі», «Піаніста» та «Китайського кварталу» виступали модель Саманта Геймер, актриса Ренате Лангер та художниця Маріанна Барнард. За їхніми словами, усі вони в 1970-х зазнали сексуалізованого насилля з боку Поланскі.Через це режисер певний час провів під домашнім арештом і вже протягом кількох десятиліть не може приїхати до США.