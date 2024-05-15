На трасі біля Львова зіткнулися Fiat Doblo та Škoda Octavia

Вранці вівторка, 14 травня, на трасі біля села Гамаліївка поблизу Львові сталася лобова ДТП за участі Fiat Doblo та Škoda Octavia, в якій постражлаи четверо людей.

За даними поліції Львівщини, аварія сталася близько 9:00 неподалік села Гамаліївка Львівського району. Зіткнулись автомобілі Fiat, яким керував 29-річний мешканець Харківської області, та Škoda, за кермом якої була 36-річна жителька міста Дубляни. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водії транспортних засобів, а також 27-річний пасажир Škoda та 28-річна львів’янка – пасажирка Fiat.

Лобова ДТП на трасі в Гамаліївці біля Львова

Як розповіли ZAXID.NET у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалих госпіталізували з попередніми діагнозами – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забої грудної клітки тощо. Їх доправили у львівську лікарні святого Пантелеймона.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.