Військові можуть залишити собі все військове майно, окрім каски та бронежилета

Міністерство оборони України спростило процедуру звітування про майно для військовослужбовців, скоротивши список обов’язкових до повернення речей. Про це повідомив у середу, 30 жовтня, міністр оборони Рустем Умєров.

За наказом Міноборони, після завершення служби військові мають здати до військової частини тільки свій бронежилет та каску. Нововведення почали працювати з 30 жовтня 2024 року.

«Спальники, каремати, фляги та інші речі залишатимуться у бійців. Їм більше не доведеться думати про їх здачу», – повідомив міністр.

Наразі триває робота щодо подальшого спрощення системи забезпечення для підвищення ефективності оборонців України.

Нагадаємо, 28 жовтня Кабмін затвердив зміни, які посилюють військовий облік. Відповідно до нових правил, ТЦК та СП, СБУ, розвідка та Нацполіція будуть обмінюватися даними через електронну систему, що допоможе зробити військовий облік більш прозорим та підвищити ефективність роботи з комплектування.