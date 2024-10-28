Кабінет міністрів України затвердив зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Telegram-каналі 28 жовтня.

Згідно з новими правилами, територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. За словами міністра, це дасть змогу правоохоронцям швидко й ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.

«Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною», – заявив Умєров.

До слова, 16 серпня уряд запровадив експериментальні зміни щодо військового обліку. Нововведення стосувались автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.