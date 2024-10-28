Кабінет міністрів затвердив зміни для посилення військового обліку
За словами міністра оборони, нові правила також зроблять військовий облік більше прозорим
Кабінет міністрів України затвердив зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у своєму Telegram-каналі 28 жовтня.
Згідно з новими правилами, територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему. За словами міністра, це дасть змогу правоохоронцям швидко й ефективно отримувати інформацію про порушників і доставляти їх до ТЦК або відповідних органів.
«Цифровізація підвищує прозорість і допомагає краще організувати роботу з комплектування наших Сил оборони. Це рішення про відновлення справедливості щодо тих, хто сумлінно виконує свій обовʼязок перед Батьківщиною», – заявив Умєров.
До слова, 16 серпня уряд запровадив експериментальні зміни щодо військового обліку. Нововведення стосувались автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.