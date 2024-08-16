Проєкт розробляло Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ

Кабінет міністрів ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів». Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України в п’ятницю, 16 серпня.

ZAXID.NET пояснює, про які нововведення йдеться.

Військовий облік для призовників

Чоловіки віком від 17 до 25 років, які живуть в Україні або за кордоном, повинні стати на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Перевірка документів за кордоном

Чоловіки віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК. Це також стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах.

Перелік громадян

У межах проєкту сформують перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, чиї дані внесуть до ЄДРПВР і яких мають поставити на військовий облік.

Проєкт розробляло Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ. Такі нововведення сприятимуть забезпеченню оптимізації та ідентифікації відомостей у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, зауважують у відомстві.