З вівторка, 13 серпня, чоловіки з України, які перебувають за кордоном і не виключені з військового обліку або ж не оновили свої військові дані, не зможуть оформлювати посвідчення водія, обмінювати його чи реєструвати свої автомобілі. Також документи не пересилатимуть поштою, пише «РБК-Україна» з посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів України.

Як зазначається, відокремлені підрозділи (філії, представництва) державного підприємства, «Документ», що за межами України, здійснюють приймання документів для отримання адміністративних послуг з обміну посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, або отримання його після втрати чи викрадення, а також щодо державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів, крім транспортних засобів, які потребують експертного дослідження, та видачу оформлених результатів їх надання або відмови в наданні.

Однак відтепер згідно з нововведенням Кабміну зазначені послуги за кордоном не надаватимуть українським чоловікам віком від 18 до 60 років, стосовно яких у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів нема даних про виключення з військового обліку або ж не уточнено військово-облікових даних.

Цим же чоловікам міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Нагадаємо, 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. Документ, зокрема, передбачає обов'язкове оновлення військово-облікових даних для чоловіків віком від 17 до 60 років. Це необхідно було зробити до 16 липня у ТЦК, ЦНАПах або застосунку «Резерв+».