До 15 листопада в Україні триває аудит підприємств, які отримали статус критично важливих за останні чотири місяці

Кабінет міністрів України на засіданні 25 жовтня погодив часткове відновлення бронювання військовозобов’язаних. Про це повідомив Урядовий портал у суботу, 26 жовтня.

«Працівники, які отримали статус заброньованих до 31 травня 2024 року, зможуть безперешкодно подовжити термін бронювання на аналогічний термін. Таке протокольне рішення за пропозицією першого заступника Міністра оборони погоджено на засіданні Уряду 25 жовтня», – йдеться у повідомленні.

У Кабміні наголошують, що це забезпечить стабільну роботу стратегічно важливих галузей економіки, серед яких й ті, що працюють на оборону. При цьому до 15 листопада в Україні триває аудит підприємств, які отримали статус критично важливих за останні чотири місяці. Перевірки запровадили через зростання кількості заброньованих працівників.

«Після аудиту уряд оновить критерії бронювання і скоригує їх так, щоб механізм працював і на користь нашої безпеки та оборони, і на користь нашої економіки», – додають на порталі.

Бронювання від мобілізації

Нагадаємо, в Україні до 15 листопада триває аудит підприємств, які отримали статус «критичних» від органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим роботодавці не могли скористатись послугою електронного бронювання працівників через сервіс державних послуг «Дія».

18 жовтня президент Володимир Зеленський назвав «несправедливими» запропоновані Міністерством економіки моделі економічного бронювання. Він вважає, що пошук балансу між потребами війська та бізнесу залишається складним питанням.

22 жовтня Кабінет міністрів України вніс зміни до правил визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення на час особливих періодів.