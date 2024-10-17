Доучитися до Армії дронів можна в застосунку «Дія»

У застосунку державних послуг «Дія» запустили рекрутинг до Армії дронів, який дозволяє обрати бажаний підрозділ та долучитися до ЗСУ без візитів до ТЦК. Про це у четвер, 17 жовтня, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Після оновлення в «Дії» з’явилася можливість долучитися до підрозділів безпілотних сил, не відвідуючи ТЦК та СП та самостійно обираючи місце для підписання контракту. За словами Михайла Федорова, долучившись до Армії дронів у «Дії», рекрути йдуть на базовий військовий вишкіл вже з підписаним контрактом.

«Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно. Обирайте в Дії топові військові частини, які спеціалізуються на безпілотниках, та показують найкращі результати по ураженнях», – повідомив міністр.

Як рекрутуватися до Армії дронів через «Дію»

Спочатку необхідно оновити застосунок «Дія» до останньої версії. Після цього на головному екрані додатку з’явиться кнопка «Вступити в Армію дронів», на який потрібно натиснути.

У розділі рекрутингу публікуватимуться вакансії на військові посади різних підрозділів ЗСУ, пов’язаних із роботою з БпЛА. Потрібно обрати підрозділ, та подати заяву, яка оформлюється автоматично.

Після подання заяви необхідно буде пройти співбесіду з рекрутером підрозділу, а згодом підписати контракт.

«Для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в Дії – крута можливість ефективно й швидко “забронювати” бійця і провести його до себе через “Дію” без ТЦК і ВЛК», – підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, напередодні, 16 жовтня, Міноборони повідомило про сертифікацію першої приватної школи операторів дронів, яка дозволить навчати громадян за військовими спеціальностями. Сертифікат отримала київська школа, яка працює з 2022 року та вже випустила понад 3700 операторів БпЛА.