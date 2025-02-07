Євген Мойсюк раніше працював заступником ексголовнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади свого спеціального уповноваженого з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку Сил оборони України генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка. Про це йдеться у його указі, опублікованому у п’ятницю, 7 лютого.

«Звільнити Мойсюка Євгена Георгійовича з посади Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України», – йдеться в указі №74.

Генерал-лейтенант Євген Мойсюк обіймав посаду спецуповноваженого з міжнародних безпекових гарантій з лютого 2024 року. Хто замінить його на посаді, наразі невідомо.

Причини звільнення військовослужбовця наразі невідомі. Втім, нещодавно видання «Лівий берег» із посиланням на власні джерела повідомило, що Мойсюк може стати заступником міністра оборони Рустема Умєрова. Нагадаємо, нещодавно Умєров на тлі конфлікту з АОЗ звільнив свого заступника Дмитра Кліменкова.

Доповнено. Кабінет міністрів України призначив Євгена Мойсюка заступником міністра оборони, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Генерал-лейтенант Євген Мойсюк – один із найдосвідченіших офіцерів нашої армії, бойовий командир. Його зона відповідальності – розвиток та генерація Сил оборони, включаючи мобілізаційні процеси та підготовку воїнів. Досвід Мойсюка охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника Головнокомандувача ЗСУ, участь у миротворчих місіях у Косово та Іраку», – повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Окрім Мойсюка, заступником Умєрова призначили керівника Центру масштабування технологічних рішень капітана Валерія Чуркіна. На посаді він працюватиме над оборонними інноваціями.

Що відомо про Євгена Мойсюка

45-річний уродженець Чернівців з 2014 по 2018 рік командував 81 аеромобільною бригадою, яка воювала на Донеччині. За даними «Мілітарного», Мойсюк керував обороною Донецького аеропорту у 2014 році.

З 2019 по 2021 рік Євген Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ, а в 2021 році став заступником тогочасного головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Після його відставки у лютому 2024 року Мойсюк обійняв посаду спецуповноваженого президента з міжнародних безпекових гарантій.