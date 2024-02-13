Донедавна Євген Мойсюк (на фото) був заступником колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного

Президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони. Відповідний указ оприлюднили на сайті глави держави у вівторок, 13 лютого.

«Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України», – йдеться в указі.

Як заявив сам Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, Євген Мойсюк «займатиметься реалізацією гарантій безпеки для нашої країни, а також розвитком Сил оборони».

Голова держави нагадав, що вже є така угода з Великою Британією. І зараз триває підготовка нових угод, і не лише з європейськими силами. Кожна домовленість має бути реалізована якнайшвидше.

«Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності», – уточнив президент.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 8 лютого звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив замість нього генерал-полковника Олександра Сирського.

Євген Мойсюк, що відомо?

Генерал-лейтенант Збройних сил України Євген Мойсюк, до свого сьогоднішнього призначення обіймав пост заступника колишнього Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

У 2011–2014 рр. був командиром парашутно-десантного батальйону 25 окремої повітряно-десантної бригади.

У 2014–2018 рр. – командир 81 окремої аеромобільної бригади.

З 2018 р. до 2019 р. був першим заступником командувача Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

2019–2021 рр. – командувач Десантно-штурмових військ ЗСУ.

5 грудня 2019 року йому присвоєно звання генерал-лейтенанта.

Із серпня 2021 р. – заступник Головнокомандувача Збройних Сил України.