Дмитро Кліменков обіймав посаду заступника міністра оборони з жовтня 2023 року

У вівторок, 28 січня, Кабінет міністрів звільнив з посади заступника міністра оборони 44-річного Дмитра Кліменкова. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Звільнення Дмитра Кліменкова ініціював міністр оборони Рустем Умєров. У п’ятницю, 24 січня, він повідомив, заявив, що подасть до Кабміну документи на звільнення свого заступника. Крім того, міноборони не продовжить контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою.

Такі кадрові рішення Рустем Умєров ухвалив у зв'язку з тим, що вони «провалили» закупівлі зброї для військових. Тоді міністр оборони дорікнув, що кожен користувач інтернету може отримати інформацію про закупівлю озброєння у той час, як вона має бути закритою. Він також заявив, що АОЗ не виконала завдання з озброєння фронту у повному обсязі, а лише «створювала медійний шум».

У той же день Рустем Умєров призначив нового очільника Агенції оборонних закупівель – Арсена Жумаділова, який також обіймає посаду гендиректора Державного оператора тилу. Крім того, міністр повідомив, що оборонне відомство відкликає двох представників від держави з Наглядової ради та анонсував її перезапуск.

Зазначимо, що Дмитро Кліменков обіймав посаду заступника міністра оборони з 5 жовтня 2023 року. Протягом 2013-2023 років Кліменков обіймав керівні посади у авіакомпанії «Міжнародні Авіалінії України» та акціонерному товаристві «Укртрансгаз».