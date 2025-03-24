У Львові розікрали 4 млн грн, виділені на ПКД для будівництва корпусу дитячої лікарні

Детективи Теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області спільно з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили директора ДП «Містопроект» та виконувача обов’язків начальника управління капітального будівництва ЛОВА у заволодінні майже 4 млн грн, що були виділені з бюджету на розробку проєктно-кошторисної документації для будівництва нового хірургічного корпусу КНП ЛОР «Львівська обласна дитяча клінічна лікарня “Охматдит”».

Як повідомили у понеділок, 24 березня, в БЕБ Львівщини, директор державного підприємства під час розробки проєктно-кошторисної документації на будівництво дитячої лікарні вніс свідомо неправдиві відомості у розрахунки вартості її виготовлення.

«Своєю чергою інший посадовець, зловживаючи службовим становищем, перерахував на адресу згаданого ДП майже 4 млн грн бюджетних коштів, які надалі були привласнені», – йдеться в повідомленні БЕБ.

Директору державного підприємства повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна (ч. 5 ст. 191 ККУ). Його спільник отримав підозру у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ).

Правоохоронці клопотатимуть про обрання фігурантам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, а також про відсторонення їх від займаних посад. За даними ZAXID.NET, підозри у привласненні коштів та зловживаннях отримали директор ДП «Містопроект» Володимир Ходак та виконувач обов’язків начальника управління капітального будівництва ЛОВА Роман Дуля.

На початку 2022 року за результатами тендеру управління капітального будівництва Львівської ОДА уклало угоду з ДП «Державний інститут проектування міст «Містопроект» на виготовлення проєктно-кошторисної документації для будівництва нового хірургічного корпусу обласної дитячої лікарні «Охматдит». Вартість робіт становила 19,7 млн грн.

Як повідомлялося, хірургічний корпус «Охматдиту» планують звести на вул. Джорджа Вашингтона, 6. Це має бути сучасна лікарня з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги, анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії новонароджених, недоношених та дітей раннього віку, раннього дитинства тощо. Вона буде розрахована на 250 дітей, у ній буде 225 стаціонарних ліжок та 25 інтенсивної терапії, готель для батьків, зал для конференцій з телемедициною, а також – підземний паркінг, гелікоптерний майданчик та зона відпочинку для дітей на території лікарні.

У вересні 2023 року Львівська облрада ухвалила рішення про об’єднання двох дитячих лікарень – обласної дитячої лікарні «Охматдит» і Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, в одну дитячу надкластерну лікарню – Центр дитячої медицини.

Оновлено. Після публікації ZAXID.NET Львівська ОВА повідомила, що максимально сприятиме слідству, а причетного до зловживань посадовця управління капітального будівництва відсторонять від виконання службових обов'язків.