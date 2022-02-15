Так виглядатиме новозбудований корпус "Охматдиту", який планують звести вже через три роки

На Львівщині два медзаклади увійшли до переліку об’єктів, які відновлюватимуть упродовж 2022-2025 років в межах програми «Велике будівництво». Для львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» планують звести новий хірургічний корпус, а будівлю Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи – реконструюють, повідомили в управлінні капітального будівництва Львівської ОДА.

З керівниками медичних закладів обговорили перший етап робіт з модернізації та будівництва установ, зокрема виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації (ПКД).

Проектно-кошторисну документацію по госпіталю у Винниках розробляє ТзОВ «ДМ-ПРОЕКТ». З бюджету області профінансують роботи щодо розробки проектно-кошторисної документації ДП ДІПМ «МІСТОПРОЕКТ» по клінічній лікарні «Охматдит».

«Тендери на виготовлення проектно-кошторисної документації по двох об’єктах вже відбулися. Отримати робочий проект (РП) планують на початку квітня цього року. На стадії РП розробка проектів займе приблизно 3-4 місяці», – йдеться у повідомленні.

Хірургічний корпус «Охматдиту» зведуть на вул. Джорджа Вашингтона, 6. Це буде сучасна лікарня з відділеннями екстреної (невідкладної) медичної допомоги, анестезіології та інтенсивної терапії, хірургії новонароджених, недоношених та дітей раннього віку, раннього дитинства тощо. Вона буде розрахована на 250 дітей, у ній буде 225 стаціонарних ліжок та 25 інтенсивної терапії, готель для батьків, зал для конференцій з телемедициною, а також – підземний паркінг, гелікоптерний майданчик та зона відпочинку для дітей на території лікарні.

Щодо обласної лікарні у Винниках, то тут передбачена масштабна реконструкція центрального 9-ти поверхового корпусу і відділень, його добудова, оновлення стаціонарного корпусу, закупівля нового медичного обладнання та побудову вертолітного майданчика у разі настання екстрених випадків з метою безперешкодного транспортування пацієнта до установи.

За даними сайту «Наші гроші. Львів», управління капітального будівництва Львівської облдержадміністрації витратить 19,7 млн грн на виготовлення проектно-кошторисної документації для нового корпусу лікарні «Охматдит». Скільки коштуватиме виготовлення проектно-кошторисної документації госпіталю у Винниках наразі невідомо, як і вартість його реконструкції.